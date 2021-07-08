Челябинская область стала пилотом по применению инфраструктурных облигаций

С помощью инфраструктурных облигаций в новых микрорайонах построят садики и школы, дороги и инженерные сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область первой в стране начнет использовать механизм инфраструктурных облигаций для строительства социальных объектов. Первый пункт в списке — квартал «Белый хутор» в Сосновском районе.

Облигации — один из инструментов в наборе инфраструктурного меню, разработанный правительством РФ по поручению президента страны.

— Суть облигаций — дать новый импульс жилищному строительству с помощью облигационного займа. Я рад, что первый такой проект в стране реализуют в Челябинской области. «Белый хутор» — новый жилой квартал, там уже есть дома, и проблемы нам известны — отсутствие школы и детского сада. Мы для жителей «Белого хутора» будем строить социальную инфраструктуру с привлечением инфраструктурных облигаций, точнее, займа, который на льготных условиях позволит нам быстро сделать это, не отвлекая бюджетные средства, — сказал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба главы региона, строительство социальных объектов в квартале «Белый хутор» поддержан АО «ДОМ.РФ». Сегодня получено одобрение межведомственной комиссией минстроя РФ.

Директор ДОМ.РФ по направлению инфраструктурных облигаций Антон Никитин подчеркнул, что на квартале «Белый хутор» «обкатают» работу с застройщиками и региональными властями для масштабирования применения инфраструктурных облигаций на всю страну.

Кстати, с помощью облигаций, по линии комплексного развития территорий, планируется строить инженерные объекты, протягивать сети, развивать дорожную сеть.

В «Белом хуторе» появится школа на 1,1 тыс. мест. Работы стартуют уже в августе: проект утвержден. Кроме того, в январе 2022 г. развернется строительство детсада на 290 мест. Построят внутриквартальные сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, улично-дорожную сеть. Планируется реконструкция котельной. Микрорайон озеленят.

На решение важных задач в загородном квартале застройщику предоставят заем — 1,7 млрд руб.

В ближайшем пригороде Челябинска, поселке «Западный», и клубном поселке «Твоя Привилегия», тоже пока нет школ. Потому, как пояснил глава региона, подготовлены еще два проекта, которые региональная власть планирует реализовывать вместе с ДОМ.РФ с помощью инфраструктурных облигаций. В новостройках появятся две школы и два детсада, внутриквартальные инженерные сети, дороги. Жилые кварталы благоустроят.

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