Водителей попросили отменить поездки в охваченные лесными пожарами районы Челябинской области

Посещать зоны пожаров небезопасно, предупреждают водителей. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Южноуральских водителей попросили воздержаться от поездок в районы, где сейчас бушуют лесные пожары.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинской области не рекомендовали посещать окрестности Джабыка, Еленинки, Новокаолинового, Запасного, Мочагов, Кизилчилика и села Париж. Остающимся в этих населенных пунктах людям также не советуют совершать какие-либо поездки без необходимости до стабилизации обстановки.

Пламя охватило уже почти 1,5 тысячи гектаров в Карталинском, Нагайбакском и Увельском районах. Накануне из-за пожаров эвакуировали жителей поселка Запасное, а также детей из оздоровительного лагеря в 10 километрах от Парижа. В федеральном МЧС решили использовать для тушения пожаров в Челябинской области авиацию.

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