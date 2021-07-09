За транспорт Челябинска будет отвечать бывший метростроевец

Фото: Андрей Якимов/ok.ru Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мэрия Челябинска объявила о назначении нового начальника управления транспорта. Место Максима Кичеева, который написал заявление по собственному желанию, займет Андрей Якимов. Об этом сообщил пресс-секретарь администрации города Владимир Сафонов.

Андрей Якимов в 1996 году окончил ЧГТУ (ныне — ЮУрГУ) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 2004 окончил ЧелГУ по специальности «Юриспруденция».

— С 2001 по 2019 работал в структурах РЖД. Прошел путь от мастера в вагонном депо до Уральской дирекции инфраструктуры ЮУЖД. С 2019 по настоящее время работал генеральным директором МУП «Челябметротрансстрой», — рассказал Владимир Сафонов.

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