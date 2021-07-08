Марат Хуснуллин рассказал, когда начнут строить метротрам в Челябинске

Марат Хуснуллин вместе с Алексеем Текслером в Челябинском метро. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Метротрам в Челябинске начнут строить в 2022 году, а завершить работы планируют за три-четыре года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

— Мы решили строить не метро, потому что это дорого и нет такого потока, а строить все-таки трамвай. Часть пойдет под землей, часть пойдет над землей. До конца года будет сделано технико-экономическое обоснование. Проектировщики работают на местах. Со следующего года приступаем к строительству. Нормативный срок — пять-шесть лет. Я думаю, что за три-четыре максимум года построим, — сказал Хуснуллин.

Напомним, как стало известно ранее, курировать достройку метротрама в Челябинске будет хозпартнерство «Конгресс-холл», которое отвечало за другой недострой — общественно-деловой центр «Крылья».

Согласно информации на сайте хозяйственного партнерства, сейчас идет поиск подрядчиков для выполнения работ. Подрядчик должен не только завершить строительство метро, но и переделать транспортную систему Челябинска. И все это к маю 2022 года.

Как писала ранее «Комсомолка», проект будущего метротрамвая Алексей Текслер презентовал в мае. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии.

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

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