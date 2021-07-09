«Сохранять духовные пространства»: губернатор Алексей Текслер встретился с Верховным муфтием

Губернатор Алексей Текслер встретился с Верховным муфтием Талгатом Таджуддином. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 9 июля, в Челябинскую области прибыл председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. Верховный муфтий России участвует в Х научно-практической конференции «Расулевские чтения».

Губернатор Челябинской области и религиозный общественный деятель обсудили вопросы развития мусульманских организаций в современных условиях; говорили о перспективах медресе в Троицке — единственного в УрФО центра подготовки священнослужителей традиционного ислама.

— Талгат-хаджи-хазрат — мудрый духовный лидер, который много лет возглавляет Центральное духовное управление мусульман России. Мы много общались на «Расулевских чтениях», говорили о будущем, о нашем взаимодействии, насколько важно светское и духовное воспитании, и пришли к мнению, что необходимо подписать новое соглашение, где отразить современные вопросы, проблемы, которые касаются нашего общества. И мы движемся, как мне кажется, в правильном направлении, — сказал губернатор.

В медресе «Расулия» учатся 109 человек (шакирдов). Выпуск-2021, первый в новой истории учебного заведения — четыре специалиста. В следующем году медресе закончат 22 шакирда.

— Как охранять границы нашего государства, морские границы, воздушные пространства, так и духовные пространства надо сохранять. Это цемент любого государства. У нас огромная благодарность Челябинской области и ее руководству. Сегодня мы видим, как Алексей Леонидович уделяет огромнейшее внимание этой стороне жизни общества, как это претворяется в жизнь, — сказал Верховный муфтий.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на встрече подписано обновленное соглашение о социальном партнерстве между правительством Челябинской области и Центральным духовным управлением мусульман России.

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