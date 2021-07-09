Жителей охваченного пожарами юга Челябинской области эвакуируют

Пожары бушуют на юге Челябинской области со вчерашнего дня. Фото: t.me/kartalinka

Заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын по распоряжению главы выехал в зону ЧС для координации работы по ликвидации лесных пожаров. Ключевая задача, обозначенная главой области, — работать с жителями.

Сейчас Алексей Текслер в Троицке, на Расулевских чтениях, но ситуацию по борьбе с лесными пожарами держит на постоянном контроле. В телефонном звонке первому замначальника ГУ МЧС по Челябинской области Константину Гандау губернатор сказал:

— В любом случае, надо людей вывозить в то место, где нет дыма. И я Вдовину (главе Карталинского района) поручил, чтобы прошли каждый дом, не везде есть интернет. И Голицына (заместителя губернатора) отправил для полной координации. Я пока в Троицке работаю, из Троицка же проведем штаб. По необходимости я готов выдвигаться, вы меня информируйте.

Сейчас на юге области полыхают три крупных пожара. Из Ростова-на-Дону ночью в регион прибыл самолет Бе-200, из Екатеринбурга — специальный вертолет Ми-8. Авиация начала работу с пяти часов утра — на пламя сброшены тонны воды. С огнем сражаются 200 человек и 60 единиц техники. В том числе, работают два пожарных поезда.

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