В Карталинском районе Челябинской области из-за лесных пожаров ввели ограничение на движение транспорта

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Сегодня, 9 июля, в Карталинском районе Челябинской области из-за ситуации с лесными пожарами было введено временное ограничение на движение транспортных средств. Такие меры будут действовать до 12 июля.

— Ограничения будут действовать на автомобильной дороге Фершампенуаз – Париж – Железнодорожная станция Джабык (участок с км. 30,264 по км. 48,955), а также на автомобильной дороге Еленинка – железнодорожная станция Джабык, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сейчас на юге области полыхает три очага природных пожаров: горит 4,8 тыс. га. Самый крупный, в 2 тыс. га, — в Нагайбакском районе. В ГУ МЧС по Челябинской области заявляют, что сохраняется угроза четырем поселкам.

Так, под ударом п. Новокаолиновый, Карталинский район. В нем проживает 1324 человека.

В п. Джабык живет 738 человек. Сейчас Джабык эвакуируют — автобусами; 100 человек вывез электропоезд. Из-за сильного огня пламя перекинулось на жилые дома в поселке.

В поселке Запасное проживает 318 человек. В Париже (Нагайбакский район) — 1712 человек. В Париже не только частный сектор — есть многоквартирные жилые дома.

В данный момент в Джабык приехал губернатор Алексей Текслер. В Карталинский район он выехал из Троицка, прервав работу на конференции «Расулевские чтения».

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