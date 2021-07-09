На тушение лесных пожаров в Челябинской области привлекли военный самолет

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области составляет 4 800 га. Тушение возгорание осложняется сильным шквалистым ветром. Огонь уже перекинулся на близлежащие населенные пункты. Чтобы их защитить, МЧС России начало привлекать авиацию.

— Авиацией МЧС России совершено 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн. Для усиления группировки вылетел самолет Ил-76 МЧС России с ВАП-2. К реагированию привлечены более 300 человек и 70 единиц техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В поселке Джабык, куда перекинулся огонь от лесного пожара, сгорело 63 строения, 40 из них — жилые дома. Жителей уже эвакуировали в населенный пункт Снежный. Сейчас непрерывно проводится мониторинг обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В селе Париж Нагайбакского района лесной пожар уже подобрался к окрестностям. По данным замгубернатора Челябинской области Евгения Голицына, вокруг села удается удержать огонь. Однако обстановка меняется каждые полчаса, и пожарным приходится тушить новые очаги возгорания.

Орган дознания МЧС возбудил три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Местные жители озвучили свою версию.

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