Текслер об увиденном на юге Челябинской области: есть вопросы к главам районов

Губернатор побывал в пунктах временного размещения, общался с погорельцами. Фото: instagram.com/alexeytexler.officia

Вечером 9 июля губернатор Челябинской области подвели итоги поездки на юг Челябинской области, пострадавший от лесных пожаров.

— К сожалению, пожар зашел в два населенных пункта — Джабык и Запасное. В Джабыке пострадали 23 дома (всего — 63 строения — прим. ред.), в Запасном — 15. Будем помогать всем погорельцам. Я общался с жителями, мы это обсудили. Сейчас — главное потушить пожар. К сожалению, ветер достигает 25 м/с; я сам видел в Джабыке, как распространяется пламя. Несколько полос опашки, дорога, еще полоса опашки. И, тем не менее, ветер такой, что пламя идет сверху, по высоким хвойным деревьям, — сказал губернатор.

Со стихией борется спецтехника, авиация. На помощь самолету БЕ-200 и вертолет МИ-8, которые прибыли в регион первыми, пришел Ил-76 из Москвы: он набирает 40 тонн воды и летит на Капталинский район. Руководство ЦВО откликнулось на просьбу губернатора, и из Южноуральска вылетел еще один военный вертолет МИ-8.

МЧС России увеличило группировку до 500 человек для борьбы с природными пожарами. Работает региональная пожарная охрана — всего 37 бригад. Пожарные делают все возможное.

Пункты временного размещения приняли эвакуированных в Новокаолиновском, Снежном, в Карталах. Погорельцы обеспеченны питанием, водой.

— Повторюсь, главная задача — чтобы прекратился огонь. А дальше будем восстанавливать, помогать людям, — сказал губернатор.

Кстати, Алексей Текслер заявил, что у него есть вопросы к главам районов по организации ПВР. Он побывал в пунктах и поручил создать в регионе мобильный резерв раскладушек, постельного белья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru