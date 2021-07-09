Текслер распорядился о материальной помощи всем пострадавшим в пожарах на юге области

Губернатор провел заседание оперштаба в Карталинском районе. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 9 июля, губернатор Алексей Текслер выехал в Карталинский район. В поселке Джабык, который пострадал от огня, губернатор провел заседание оперативного штаба.

Губернатор поручил составить списки пострадавших людей, провести инвентаризацию имущества. В пункты временного размещения прибудут медики и психологи, для помощи людям. Решено направить материальную помощь всем пострадавшим.

Сейчас главное — побороть пожар и позаботиться о тех, кто остался без жилья, сказал глава региона. Для оказания адресной помощь погорельцам составят списки.

В Джабыке, куда огонь пришел сегодня, по предварительной информации сгорело более 60 строений, в том числе 40 домов.

Сегодня же Алексей Текслер объявил в Челябинской области режим ЧC, чтобы на региональном уровне подключить к решению проблем пострадавших резервный фонд.

Пресс-служба губернатора сообщает: тушение пожаров на юге Челябинской области продолжается. К борьбе с огнем подключены силы Министерства обороны РФ, МЧС РФ. Из Москвы в область вылетел борт Ил-76 МЧС РФ.

Губернатор обратился к командующему войсками ЦВО Александру Лапину с просьбой об отправке в регион вертолет из части под Южноуральском.

Сегодня же губернатор побывал в поселке Запасном.

Борьбе с огненной стихией на юге Челябинской области мешает сильный ветер; стоит крайне сухая погода. Угроза для деревень сохраняется.

В селе Париж работает заместитель губернатора Евгений Голицын. Огонь вокруг села, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, удается сдерживать. Но обстановка меняется каждые полчаса.

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