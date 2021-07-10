Алексей Текслер о пожарах в Челябинской области: «Главное — быстро начать восстанавливать дома людей»

Губернатор Алексей Текслер провел заседание оперштаба по ситуации в Карталинском районе. В совещании участвовали заместители министра МЧС России. Фото: gubernator74.ru

Только что губернатор Алексей Текслер провел заседание оперштаба по ситуации в Карталинском районе.

В совещании участвовали заместители министра МЧС России — Илья Денисов и Анатолий Супруновский. Перед заседанием они объехали пострадавшие поселки.

Сейчас борьба с огнем идет у села Акмулла, сообщает пресс-служба губернатора. Угрозы распространения пламени на другие населенные пункты нет.

Сегодня губернатор доложил по телефону президенту страны о ситуации с лесными пожарами.

— Президент предложил дать возможность детям, которых мы эвакуировали из лагеря «Роднички» (они не завершили свою смену), продолжить отдых на Черном море, — сказал Алексей Текслер.

Скорее всего, детей примет лагерь «Смена» в Анапе.

Губернатор еще раз подчеркнул: все жители сгоревших домов получат поддержку. Единовременная выплата, в 10 тыс. руб., на неотложные нужды поступит по спискам без подтверждений документами. Губернатор попросил руководство Карталинского района оперативно подготовить списки. Социальный блок правительства по поручению главы региона организуют процесс выплат с завтрашнего дня.

Максимально быстро должны быть назначены и предоставлены выплаты по утрате имущества: если сгорело все, выплатят 100 тыс. руб.; если имущество уничтожено частично — 50 тыс. руб. Власти области прорабатывают дополнительные меры поддержки потерявших жилье.

Сейчас главное — максимально быстро начать восстанавливать дома — жилые, дачи.

— Поможем всем. Нужно индивидуально с каждой семьей общаться на тему восстановления и утраты имущества, подходить гибко. Мы договорились с МЧС, с предприятиями, что уже на следующей неделе начнем разбирать то, что сгорело, начнем зачищать площадки, чтобы можно было максимально быстро начинать строительство, — подчеркнул Алексей Текслер.

Заново оценены риски поселков, расположенных в лесистых участках. Появятся дополнительные решения по противопожарным мерам. «Все выводы будут сделаны», — подчеркнул Текслер.

Пресс-служба главы региона цитирует заместителя министра МЧС России Илью Денисова:

— Мероприятия органами исполнительной власти выполнены; группировка, предназначенная для защиты населенных пунктов, введена заблаговременно. К сожалению, условия сложились так, что не все подвластно человеческой силе. Это стихия, форс-мажор, где ликвидировать ситуацию не представлялось возможным. Можно было только ее смягчить, что и было сделано.

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