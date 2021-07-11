В сгоревших поселках Челябинской области комиссия определяет ущерб

В Джабыке принимают заявления на выплату материальной помощи. Фото: t.me/kartalinka

Погорельцы из поселков Джабык и Запасного Карталинского района по поручению губернатора Алексея Текслера сегодня начали получать материальную помощь — 10 тыс. руб. Напомним, что по распоряжению главы региона утратившим имущество частично выплатят по 50 тыс. руб. Полностью лишившиеся имущества получат по 100 тыс. руб.

Заявления на оказание материальной помощи принимают с 10 июля. Как сообщает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, сотрудники карталинского управления соцзащиты работают в Джабыке и Запасном. Прием заявлений идет и в районном УСЗН.

Список документов для получения материальной помощи минимальный — нужен паспорт и номер расчетного счета. Если требуется восстановление документов, оперативно подключаются сотрудники правоохранительных органов.

Пока поступили заявления от 52 человек. По поручению губернатора 10 тыс. руб. единовременной материальной помощи направляются на расчетные счета. Тем, кто подал заявление, но не имеет расчетного счета, сотрудники Сбербанка помогают с оформлением всех необходимых документов.

Работает комиссия по определению степень ущерба в результате пожаров. Напомним решение губернатора: из областного бюджета жителям Джабыка и Запасного, кто частично лишился имущества, будет выплачено по 50 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей — за полностью утраченное имущество.

Напомним, сегодня в Джабыке началась расчистка участков для строительства домов.

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