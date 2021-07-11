В сгоревших поселках на юге Челябинской области расчищают участки для строительства домов

Сегодня начинается расчистка уничтоженных огнем участков для начала строительства домов. Фото: gubernator74.ru

Сегодня, 11 июля, в Карталинском районе по поручению главы региона Алексея Текслера работает вице-губернатор Сергей Сушков. Он сообщил, что сегодня начнутся первые выплаты жителям Джабыка и Запасного. Деньги поступят на банковские карты в заявительном порядке.

В Джабыке с участков, уничтоженных огнем, вывозят обломки и скарб. Сергей Сушков обозначил главную задачу текущего момента:

— Мы выявляем всех пострадавших, так как не все собственники домов установлены. Работа идет.

Напомним, что накануне губернатора Алексей Текслер доложил по телефону о ситуации по борьбе с лесными пожарами в Карталинском районе президенту Владимиру Путину. Глава государства попросил подготовить предложения по восстановлению утраченного жилья.

— Поможем всем. Нужно индивидуально с каждой семьей общаться на тему восстановления и утраты имущества, подходить гибко. Мы договорились с МЧС, с предприятиями, что уже на следующей неделе начнем разбирать то, что сгорело, начнем зачищать площадки, чтобы можно было максимально быстро начинать строительство, — подчеркнул Алексей Текслер.

Сегодня ночью в Карталинском районе прошел долгожданный дождь. Угрозы от огня поселкам нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru