В челябинских школах открыли дополнительные классы для детей из микрорайона «Ньютон»

Для первоклассников в школе не хватило мест Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске создали дополнительные места для будущих первоклассников в школах. Проблема возникла у жителей микрорайона «Ньютон»: в местную школу всех желающих принять не смогли. Родители будущих первоклассников ночью стояли в очереди, чтобы подать заявление на прием детей, но это не помогло. Позже губернатор Алексей Текслер поручил региональному министерству образования вмешаться в ситуацию.

Как рассказал на совещании в челябинской мэрии замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, детей из микрорайона перенаправляют в другие школы.

— На сегодняшний день 76 человек подали заявления на зачисление в другие образовательные организации. Созданы дополнительные классы в школах №129 и №154, причем эти классы будут только для жителей микрорайона «Ньютон», чтобы родителям было удобней кооперироваться. 12 человек зачислено в класс в школе №36. Все дети микрорайона местами обеспечены. Но не зачислены пока 42 ребенка: родители определяются с выбором образовательной организации, — рассказал Сергей Авдеев.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила проследить, чтобы все до единого дети были записаны в школы.

— Будет построена вторая школа в микрорайоне «Ньютон». При комплексном освоении территории застройщик не мог не знать, что вторая школа понадобится, ее можно было начать строить. Я думаю, строительная компания обещала покупателям квартир, что будут детские сады и школы. Очень жаль, что строительная компания не сдержала свое слово, а все это осталось на плечах администрации города и областного правительства, — посетовала Наталья Котова.

Напомним, строительство новой школы на 1520 мест планируют закончить в 2023 году.

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