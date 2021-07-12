Бывшего пресс-секретаря челябинского губернатора обвиняют в растрате 1 млн рублей

Федечкин в студии радио "Комсомольская правда" (95,3 FM в Челябинске)

Дмитрия Федечкина в Сахалинской области заключили под стражу на два месяца. Бывшего заместителя губернатора Сахалина обвиняют в растрате 1 млн рублей. Напомним, до переезда на Сазхалин Федечкин работал пресс-секретарем экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Уголовное дело связано с работой издательского дома «Губернские ведомости», который принадлежал региональному правительству Сахалина и которым Дмитрйи Федечкин руководил.

По версии следствия, глава издательского дома подписал договор с рекламным агентством на размещение наружной рекламы по заведомо завышенной цене.

С июня по декабрь 2020 года со счета «Губернских ведомостей» рекламному агентству перевели более миллиона рублей. Эти деньги присвоил и потратил подозреваемый.

Следователи также считают, что Дмитрий Федечкин издал поддельный приказ о выдаче сотрудникам издательского дома премий в сумме 40 тысяч рублей. Деньги он не отдал работникам, а снова присвоил.

Фигурантами уголовного дела стали также бывший заместитель Дмитрия Федечкина и руководитель рекламного агентства. Их обвиняют в пособничестве растрате.

Как рассказали в пресс-службе сахалинского управления Следственного комитета, преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас сбором доказательств занимается отдел СК по расследованию особо важных дел.

Добавим, с поста вице-губернатора Сахалина Дмитрий Федечкин ушел незадолго до заключения под стражу, после обысков в «Губернских ведомостях»

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