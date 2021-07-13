Челябинцы подали более 220 исков по делу об изменении границ городского бора

Споры о судьбе городского бора в ближайшее время не закончатся: заседание суда отложили на сентябрь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинский областной суд подали более 220 исков по делу об изменении границ городского бора. Ранее экоактивисты Владимир Казанцев и Андрей Талевлин предложили всем желающим присоединиться к поданному ими заявлению. Они оспаривают в суде решение регионального Законодательного собрания об исключении части территории из границ городского бора.

12 июля суд постановил начать рассмотрение дела в качестве коллективного административного иска.

Как рассказал Владимир Казанцев, по ходатайству Заксобрания суд привлек в качестве заинтересованного лица федеральное министерство природных ресурсов. Министерство пока не отреагировало на обращение, поэтому суд направил туда повторный запрос.

Следующее заседание по делу отложили. Оно состоится 6 сентября.

Напомним, на территории городского бора собираются построить хирургический корпус детской больницы. Так как рубить деревья и возводить что-либо на охраняемой природной территории запрещено, в областном Законодательном собрании решили исключить будущую стройплощадку из состава бора. Это вызвало недовольство многих горожан. Экоактивисты опротестовали решение Заксобрания в суде. Разбирательства продолжаются многие месяцы, разные инстанции вставали то на сторону ЗСО, то на сторону экологов.

В Минприроды России ранее заявили, что не согласовывали решение об изменении границ бора.

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