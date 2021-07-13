У погорельцев в Карталинском районе Челябинской области могут возникнуть сложности с компенсациями

Полностью выгорело 53 строения в Джабыке, 10 – в поселке Запасный. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

У жителей села Джабык и Запасное Карталинского района Челябинской области, которые лишились домов и вещей из-за лесных пожаров, могут возникнуть сложности с оформлением компенсаций. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

— К сожалению, есть проблемы, связанные с отсутствие адресации нескольких домов, есть дома без зарегистрированного права собственности. Думаю, впоследствии это может повлечь проблемы невозможности выплаты компенсации этим людям — придется устанавливать факт либо подавать заявления в суд, — сообщила Юлия Сударенко.

Уполномоченный договорилась с президентом Челябинской областной адвокатской палаты, что после того, как станет ясно, каким жителям нужна бесплатная юридическая помощь, привезут на место адвокатов и поработают с каждой семьей, проконсультируют и помогут с документами в суд.

— С семьями, которые несознательно подходили к имуществу, придется работать, — добавила она.

Всего в результате лесных пожаров в Челябинской области сгорело 53 строения в Джабыке, 10 — в поселке Запасный. Пострадавшие получают единовременную помощь — по данным минсоца, 446 жителям поселков Джабык и Запасное выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на общую сумму 4,4 млн рублей. Прием заявлений продолжается. Еще 44 человека подали заявление на помощь в 50 тыс. руб. при частичной утрате имущества и по 100 тыс. рублей — при полной. В минсоце напомнили, что финансовую помощь могут получить те, кто зарегистрирован и проживает в Джабыке и Запасном.

Как добавила Юлия Сударенко, сейчас решается вопрос о том, как будут восстанавливать дома — будут ли это денежные компенсации или будет найден подрядчик, который построит новые дома людям.

— Люди ждут этого решения, чтобы понимать, каковы перспективы и сроки, — говорит Юлия Сударенко. — С семьями, которые инфантильно подходили к имуществу, придется работать.

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