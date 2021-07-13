В Челябинской области единовременную выплату получили более 400 человек

Жители поселков Джабык и Запасное получают единовременную выплату на неотложные нужды. Фото: Кирилл САДЫКОВ

По поручению губернатора Челябинской области назначена единовременная выплата на неотложные нужды пострадавшим при пожарах в поселках Джабык и Запасное. Размер материальной помощи — 10 тысяч рублей, в расчете на человека.

— 446 жителям поселков Джабык и Запасное уже выплачена единовременная материальная помощь. Для оформления нужны только паспорт и номер счета. Если требуется восстановить документы, оперативно подключаются сотрудники правоохранительных органов. Прием заявлений продолжается, — говорит министр социальных отношений Ирина Буторина.

Кроме того, жителям поселков, кто в пожарах утратил имущество частично, выплатят по 50 тысяч рублей. Полностью лишившиеся имущества получат по 100 тысяч рублей. Выплаты предоставляются из расчета на каждого члена семьи.

По данным минсоцотношений, поступили заявления от 44 человек. Финансовая помощь положена тем, кто зарегистрирован и проживает в поселках Джабык и Запасное и чье имущество было утрачено полностью или частично в результате пожара. Для оформления помощи нужны заявление, паспорт и номер счета.

— Степень утраты имущества будет определяться на основании актов обследования, которые составили сотрудники соцзащиты. Заявления оперативно обрабатываются ежедневно, — подчеркнула Буторина.

Открыта горячая линия (35133) 5-59-91 по вопросам оказания материальной помощи пострадавшим.

В общественной организации «Союз женщин Челябинской области» открыт благотворительный счет.

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