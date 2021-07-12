Дети, эвакуированные из лагеря во время лесных пожаров в Челябинской области, будут отдыхать на Черном море

К отъезду на Черное море готовятся 102 ребенка Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за лесных пожаров в Челябинский области смена в лагере «Роднички» (Нагайбакский район) для детей завершилась раньше времени. Их пришлось в срочном порядке эвакуировать на автобусах. Однако был найден способ компенсировать испорченный отдых. Как сообщили в правительстве региона, по поручению президента России Владимира Путина для детей организуют отдых на Черном море.

— Была проведена работа с каждой из семей, чьих детей эвакуировали. Но не все родители по разным причинам пожелали отправить детей на Черное море, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области. — В этот же день было определено, что большинство ребят смогут отдохнуть в Анапе во всероссийском детском центре «Смена». Это 93 школьника старшего возраста. Для 9 самых маленьких участников смены подготовили путевки в международный детский центр «Артек».

Всего к отъезду готовятся 102 ребенка. Им предстоит пройти медицинскую комиссию, а также сдать ПЦР-тест. Кроме того, региональные власти ведут подготовительную и организационную работу по безопасной отправке отдыхающих на юг.

Из Нагайбакского района ребят доставят в Магнитогорск на автобусах, с сопровождением полиции. Аэропорт подготовит для детей зеленый коридор. Ребят, отправляющихся в «Артек», будут ждать в Симферополе. Чартер в Анапу организован с участием спонсоров.

С детьми на море будут педагоги средней школы Фершампенуаза.

Напомним, общая площадь, пройденная огнем, составила более 14 тыс. га. В Джабыке и Запасном сгорели десятки построек. При этом удалось отстоять более 1800 жилых домов. Предварительная причина — сухие грозы.

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