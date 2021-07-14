На трамваях в Челябинске нарисуют метеорит, верблюда и циркуль

Так будут выглядеть новые трамвайные вагоны. Иллюстрация: министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

На борта новых трамваев, которые накануне привезли в Челябинск, нанесут особый рисунок. Паттерн специально разработали для городского общественного транспорта. В будущем им собираются украсить еще 28 трамваев, а также 150 автобусов, о закупке которых объявили на этой неделе.

— Символы, из которых состоит паттерн, характеризуют город Челябинск, его историю и современность, — сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

В частности, рисунок верблюда — намек на герб Челябинска, пшеничный колос символизирует пищевую промышленность региона, шестеренка обозначает машиностроительную отрасль. Циркуль выбрали в качестве символа челябинской инженерной школы. Стилизованное изображение атома — знак физики частиц, а раскрытая книга — символ образования и знаний.

Самым многозначным, по задумке дизайнеров, должен стать рисунок с «падающей звездой».

— Это изображение летящего метеорита, который одновременно может быть похож на искру, символизирующую металлургическую промышленность, — рассказали в миндортрансе.

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