В Челябинск доставили новые трамваи: когда они выйдут на маршруты

В Челябинске привезли новые трамваи. Фото: миндортранс Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер в официальном аккаунте социальной сети Инстаграм сообщил, что в Челябинск доставили два новых трамвайных вагона. Несколькими днями раньше из обкатывали в Усть-Катаве.

— Этого момента Челябинск ждал долго. По сути, десятилетия. Прямиком с завода в город прибыли два новых трамвая. Сейчас их будут готовить к началу эксплуатации. Ждем этого момента с нетерпением. Для челябинского транспорта 2021 год — переломный, обновления очень масштабны. В других муниципалитетах процесс стартует. И мы доведем его до конца, — сообщил глава области.

Губернатор еще раз зафиксировал для южноуральцев планы по масштабному обновлению общественного транспорта в регионе.

Так, Челябинск получит 30 новых трамваев и 150 новых автобусов на газомоторном топливе. «И за два-три года трамвайный парк обновим полностью», — уточняет Алексей Текслер.

Магнитогорск: 10 новых трамваев. Златоуст: 5 новых трамваев и 9 автобусов. Миасс: 4 новых троллейбуса.

Первые два трамвая, поставленные «Синара — Транспортные Машины», уже в городском депо; началась их подготовка к началу эксплуатации.

Напомним, что заказ для Челябинска — это полунизкопольные вагоны, доступные для маломобильных пассажиров. В салоне — шесть usb-розеток для подзарядки мобильных устройств и Wi-f. Комфорт обеспечат кондиционеры; будет кнопка адресного открывания дверей. Эта система позволяет вагоновожатому открывать только нужные пассажирам двери, сохраняя оптимальную температуру в салоне.

Напомним, вагоны брендированы фирменными цветами «ЧелябГЭТ» — жемчужно-белым и бирюзово-зеленым.

ТТХ трамвая: вместимость до 187 пассажиров, 26 из которых поедут сидя.

В пресс-службе миндортранса региона уточнили, что первую партию новых трамваев челябинцы смогут опробовать уже к сентябрю. До конца 2021 г. город получит весь заказ из 30 вагонов.

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