В Кунашакском районе нашли новые свалки отходов с птицефабрики

В экологических проблемах жители района винят птицефабрику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кунашакского района продолжают жаловаться на отходы местной птицефабрики. Они обнаружили уже несколько свалок и места сброса стоков в реку Теча. Люди страдают от неприятного запаха и размножившихся мух, новые жалобы ежедневно появляются в соцсетях.

— Территория поселения, поля, леса и река Теча загажены всеми видами отходов, жирами, пометом, нечистотами, останками птицы, — рассказывает житель района.

— Слив отходов как шел, так и идет! Пусть останавливают производство, вводят в эксплуатацию очистную и потом продолжают работу! — требует еще один пользователь в официальном сообществе районной администрации.

В региональном министерстве экологии обратили внимание на сообщения о новых свалках, найденных в окрестностях Муслюмово. Замминистра экологии Виталий Безруков сообщил, что в Кунашакском районе провели выездную проверку.

— Специалисты зафиксировали свежевспаханную почву вперемешку с веществом, похожим на отходы сельскохозяйственных животных. По всей территории распространялся неприятный запах, предположительно, куриного помета, — рассказал Виталий Безруков.

Он уточнил, что участки, где обнаружили отходы, находятся в распоряжении ООО «Уральская мясная компания». Предприятие подлежит федеральному экологическому надзору. Поэтому в министерстве просят подключиться к решению проблемы региональное управление Росприроднадзора: туда выслали материалы проведенной проверки.

Ранее в минэкологии требовали оштрафовать очистные сооружения, которые обслуживают птицефабрику в Кунашакском районе.

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