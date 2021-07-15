«Полезно услышать мнение специалиста»: Текслер рассказал о встрече с дизайнером Артемием Лебедевым

Губернатор и дизайнер прогулялись по центру города. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

На прошлой неделе в Челябинске и Магнитогорске несколько побывал дизайнер Артемий Лебедев. В областном центре он встретился с губернатором Алексеем Текслером. Они пешком прошли по центру города.

В Инстаграме глава региона сообщил подписчикам о беседе с Лебедевым, посвященной развитию городской среды.

«Интересное и плодотворное получилось общение. В Челябинске Артемий не впервые, есть, с чем сравнить перемены в городе. И мне было полезно услышать мнение эксперта, который постоянно путешествует по стране. Из Челябинска Артемий отправился в Магнитогорск. Потом обменялись впечатлениями».

Работы по развитию больших городов в регионе много, пишет губернатор. Но Южный Урал меняется к лучшему. И перемены приятно удивляют гостей, даже таких профи как Лебедев.

Например, в Челябинске идет транспортная реформа: в город уже прибыли два полунизкопольных современных трамвая. До конца года город получит еще 28.

Благодаря федеральной программе «Чистый воздух» для Челябинска приобретут еще 150 автобусов на экологически чистом топливе. Закупается новый транспорт для других городов региона.

На контроле губернатора — строительство набережной за филармонией: объект должен быть сдан к осени. Еще один участок прогулочной зоны появится в этом году за РК «Мегаполис».

Напомним, год назад губернатор говорил о развитии городской среды с популярным урбанистом-блогером Ильей Варламовым. Тогда с московским гостем глава региона сошелся во мнении, что центр города должен стать дружелюбнее к пешеходам.

Сейчас на главных улицах Челябинска все больше прогуливающихся людей.

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