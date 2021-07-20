Замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова ушла в отставку

Яна Куприкова покидает министерство, которое ранее временно возглавляла. -Фото: министерство экологии Челябинской области

Заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова покидает свой пост. Ее освободили от должности постановлением губернатора от 19 июля. Официально Яна Куприкова прекратит работу в министерстве через неделю, 27 июля.

В пресс-службе минэкологии сообщили, что замминистра уволилась по собственному желанию и ее уход не связан с уголовным делом, которое завели на другого заместителя министра экологии Виталия Безрукова.

В 2018 году Яна Куприкова работала исполняющим обязанности министра экологии Челябинской области. Она временно заняла пост руководителя министерства после отставки Ирины Гладковой и перед назначением Сергея Лихачева.

В прошлом Яна Куприкова занималась разработкой территориальной схемы обращения с отходами, организовывала конкурсы по выбору региональных операторов по обращению с ТКО в Челябинской области.

Напомним, в кабинете Виталия Безрукова 20 июля прошел обыск. Чиновника обвиняют в незаконном сотрудничестве с одним из челябинских предприятий. По данным следствия, замминистра предупредил о будущей проверке, чтобы завод успел снизить количество выбросов перед инспекцией.

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