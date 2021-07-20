В СК рассказали, за что задержали замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова

Фото: Виталий Безруков. Об экологии официально/t.me

Заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он предупредил одно из предприятий о грядущей проверке, чтобы там успели снизить объем выбросов.

— По данным следствия, подозреваемый, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров, — рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники полиции Челябинской области. Сейчас идет расследование.

По соглашению с областным министерством экологии предприятия должны снижать выбросы во время НМУ. О проверочном рейде, который прошел на ЧЭМК в августе прошлого года, Виталий Безруков писал в своем telegram-канале. Чиновник заверял, что количество загрязняющих веществ в челябинском воздухе измеряют честно и тщательно.

— Граждане не всегда верят отчетам о снижении выбросов, которые декларируют предприятия или надзорные органы. Поэтому мы решили наглядно показать, какие именно фактические мероприятия выполняются, а какие нет. Естественно, для самих предприятий наш приезд — это сюрприз, которого они не ждут, — заверял замминистра экологии.

Напомним, в кабинет Виталия Безрукова пришли с обыском утром 20 июля. В региональном правительстве заявили, что будут сотрудничать со следствием.

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