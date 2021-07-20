Школа в челябинском «Академе» будет сдана в сентябре

Наталья Котова лично оценила ход строительства. Фото: мэрия Челябинска

К новому учебном году в микрорайоне «Академ Riverside» закончится строительство школы на 1100 мест. Сегодня, 20 июля, объект посетила глава Челябинска Наталья Котова.

— Школа площадью более 22 тысяч квадратных метров должна быть сдана к 1 сентября. Подрядчики уверяют, что успевают, — говорится в сообщении городской администрации.

Ранее Наталья Котова выразила озабоченность строительством социальных объектов в новых микрорайонах. Застройщики продают квартиры, рассказывая о появлении школ и детских садов, однако их реальное строительство начинается спустя несколько лет после ввода жилья. Первые квартиры в «Академе» были сданы еще в 2016 году. С тех пор начали работать три новых детских сада, но ни одной школы.

На данный момент в школе микрорайона № 1 «Академ Riverside» завершаются фасадные и отделочные работы, ведется благоустройству территории. Застройщик доложил о готовности на 90%.

Строительство еще двух школ, в «Ньютоне» и «Парковом-2», начнется в конце этого года. Они примут первоклашек в 2023 году.

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В этом году в «Ньютоне» развернулась битва за секунды, родителям пришлось выстаивать огромные очереди, чтобы попасть в школу по прописке. Повезло далеко не всем, а потом в дефиците оказались места даже в близлежащих учебных заведениях (подробнее).

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