В чебаркульской танковой дивизии назначен новый командир

Фото: пресс-служба ЦВО

Назначен новый командир уральской танковой дивизии, дислоцированной в Чебаркуле. Им стал полковник Рамиль Ибатуллин. Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин уже представил командира военнослужащим.

— Полковник Рамиль Ибатуллин окончил Казанское высшее военное танковое командное училище, затем общевойсковую академию имени М. В. Фрунзе и академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Последовательно прошел все командные должности от командира взвода до командира горной мотострелковой бригады. Службу проходил в регионах Урала, Поволжья, Сибири, а также на юге России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, а также наградами Министерства обороны, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа была сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входят три танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

Ежегодно Чебаркульский полигон принимает крупные соревнования военных, среди которых «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». В этом году на Южном Урале впервые прошел Всеармейский этап соревнований (раньше были только окружные). Как это было смотрите в горячем фоторепортаже на нашем сайте. А в прошлом году военные отработали новую методику боевых действий — сирийскую тактику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru