Мать мальчика, найденного спящим на обочине в Челябинской области, оштрафовали

Кадры с найденным спящим мальчиком опубликовали в сети. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск»

Мать мальчика, уснувшего у обочины дороги в Южноуральске, привлекли к административной ответственности. Городская комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела три протокола, составленных в отношении женщины за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

— По двум протоколам вынесли предупреждение, по третьему назначили штраф 100 рублей, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее в надзорном ведомстве заявляли, что могут принять меры для лишения матери мальчика родительских прав. Однако после совещания с коллегами решили, что иск об ограничении родительских прав будут подавать органы опеки.

Напомним, житель Южноуральска заметил ребенка, спящего возле дороги в обнимку с игрушкой. Он отвел мальчика домой и снял на видео. После того, как запись опубликовали в интернете, разразился скандал. На сторону матери встала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Она заявила, что женщине, в одиночку воспитывающей троих детей нужно помочь вместо того, чтобы лишать детей матери.

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