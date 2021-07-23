Бывшего директора фирмы, строившей конгресс-холл в Челябинске, отправили под стражу

Так по проекту должен был выглядеть конгресс-холл, построить его обещали к лету 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тракторозаводский районный суд отправил под стражу Алексея Павлюка, бывшего руководителя ПО «Монтажник». Фирма занималась возведением конгресс-холла «Крылья» в центре Челябинска и не закончила строительство. Экс-директора обвиняют в невыплате зарплаты рабочим , неуплате налогов ти сокрытии средств, за счет которых можно взыскать долг, а также в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Работники ПО «Монтажник» не получали зарплату с февраля по июль 2020 года. Долг фирмы перед ними превысил 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие считает также, что компания не перечислила 26,5 млн рублей налогов, а руководитель сокрыл 3,9 млн рублей, за счет которых должны были взыскать налоговую недоимку. Несмотря на долги по зарплате и налогам, фирма приобрела у других предприятий услуги, необходимости в которых не было, заплатив в общей сложности 15,8 млн рублей.

Адвокат Алексея Павлюка просил отправить своего подзащитного под домашний арест, но суд решил поместить бывшего директора «Монтажника» под стражу до 21 сентября.

Напомним, ранее о претензиях к ПО «Монтажник» заявил поставщик бетона. Компания сообщила, что подрядчик строительства конгресс-холла не заплатил ей 31 млн рублей.

В конце прошлого года стало известно, что возведение здания на реке Миасс планируют возобновить. В несостоявшемся конгресс-холле задумали открыть дворец бракосочетаний.

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