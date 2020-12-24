В Челябинске достроят конгресс-холл на реке Миасс. В нем размесят концертный зал и дворец бракосочетания. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в четверг, 24 декабря, на пресс-конференции по итогам 2020 года.— В Челябинске в центре города недостроенный объект — это никуда не годится, — сказал Алексей Текслер. — На месте конгресс-холла все-таки будет здание. Объект будет носить культурную, социальную функцию. в Челябинске не хватает концертных залов, и на месте конгресс-холла построим такой. С хорошей акустикой, с хореографическими площадками для подготовки детей. И еще в городе нет дворца бракосочетаний, а люди хотят праздника. Поэтому принято решение разметить такой в этом здании.Губернатор добавил, что перестраивать ничего не будут. строители в реализации нового проекта используют уже имеющиеся фундамент и ряд металлоконструкций.— Сейчас идут предпроектные работы. Не буду раскрывать все карты. Презентуем проект позже, — добавил Текслер.Конгресс-холл в Челябинске планировали построить к саммитам ШОС и БРИКС. Потом заявляли, что если не успеют, дело доведут до конца.После смены власти строительство было заморожено. Глава региона Алексей Текслер на первой пресс-конференции заявил, что смета неоправданно-дорогая и нужно пересмотреть проект. Разговоры о достройке объекта все-таки велись, но потом объект заморозили.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru