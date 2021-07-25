Татьяна Минина из Челябинска сразится за «золото» Олимпиады-2020 в тхэквондо

Татьяна Минина в финале Олимпиады-2020. Фото: instagram.com/tanuha_kudash

Третий поединок на Играх в Токио за выход в финал оказался успешным для воспитанницы челябинской спортивной школы «Коре». Татьяна Минина (весовая категория до 57 кг) в трех раундах уверенно победила Кимиа Ализадех Зенорин из Олимпийской команды беженцев. Уроженка Ирана уступила со счетом 3:10.

Эта победа открыла для Татьяны путь в финал Олимпийского турнира по тхэквондо. Сегодня, 25 июля Татьяна Минина (Кудашова) будет биться за золотую медаль (начало в 17.30, время челябинское).

В финале Минина сразится с победительницей поединка Анастасия Золотич (США) — Чиа Линь Ло (Китайский Тайбэй).

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