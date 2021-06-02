На ПМЭФ Текслер рассказал, как остановить отток молодежи из регионов

Губернатор рассказал, как остановить отток молодежи и квалифицированных кадров из регионов. Фото: gubernator74.ru

В Санкт-Петербурге, на международном экономическом форуме, работает делегация Челябинской области. Команду правительства региона возглавил губернатор Алексей Текслер.

На заседании рабочей группы по созданию экосистемы креативной индустрии и сервисной экономики в России глава области рассказал, как развитие креативной индустрии помогает преодолеть отток молодежи и квалифицированных кадров из регионов.

— Когда вы говорите о том, что нужно создавать условия для креативного кластера, нужно создавать условия для всех. У всех должна быть возможность реализовать себя в регионе, где они находятся. Сейчас обострилась межрегиональная конкуренция. Субъекты очень активно развиваются и приглашают к себе в первую очередь молодежь, это гонка идет, она объективная. Очень важно, я сейчас говорю про свой регион, про Челябинскую область, чтобы мы были в том числе лидерами этого процесса, — сказал губернатор.

В Челябинской области успешны несколько проектов. Например, «Свобода 2». Бывшее заброшенное производственное пространство сейчас — место притяжения творческих людей. Здесь проходят экофестивали и ярмарки, работают фотостудии и заведения общепита. Креативный кластер состоит из девяти строений площадью 18 тыс. кв. м.

Еще одна действующая площадка, «РROПуск», предназначена для профориентации и обмена технологиями. Здесь удобно презентовать себя бизнесу, искать партнеров, продукцию «PROПуск» — это региональный кластер промышленных и творческих компетенций. Успех к проекту пришел два года назад, после победы на программе «100 городских лидеров».

Креативят и в малых городах. Сатка 10 лет проводит фестивали областного и международного масштаба. В городе не раз работали известные художники, музыканты.

Успешно прошел в Челябинске фестиваль «Культурный код». Звезды уличного искусства на фасадах новостроек создали 11 гигантских граффити (муралов). За изображение «цифрового» Давида Челябинск поблагодарил мэр Флоренции.

Алексей Текслер выступил на заседании рабочей группы по созданию экосистемы креативной индустрии и сервисной экономики в России. Фото: gubernator74.ru

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