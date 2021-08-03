В челябинском УФАС проверили жалобу на закупку мэрией 40 автобусов

Антимонопольная служба признала закупку автобусов законной. Фото: администрация Челябинска

В челябинском УФАС проверили закупку 40 автобусов, работающих на сжиженном природном газе. Аукцион проводило управление транспорта администрации Челябинска.

Контракт получило ООО «ВОЛГАБАС ГРУПП». За поставку машин предприятие из Владимирской области получит 465,9 млн рублей (по условиям аукциона максимальной ценой контракта был 551 млн рублей).

Результаты закупки оспорило челябинское ООО «Газомоторное топливо-Раритек». Компания заявила, что управление транспорта неправомерно установило требование о длине будущих автобусов и ограничило таким образом конкуренцию.

После проверки в региональном управлении Антимонопольной службы признали жалобу необоснованной.

— Проведение аукциона в части заключения контракта может быть продолжено, — уточнили в пресс-службе УФАС.

Напомним, администрация Челябинска объявила о приобретении 150 автобусов, в том числе 40 машин на сжиженном газе. В новом общественном транспорте будет Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. А на борта автобусов нанесут специально разработанный узор.

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