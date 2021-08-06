Текслер попросил Путина помочь в строительстве дороги до Джабыка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает на совещании при президенте России в Магнитогорске. Фото: скриншот видео.

В данные минуты в здании аэропорта Магнитогорска идет совещание при президенте России Владимире Путине. Глава государства прибыл с рабочим визитом в Челябинскую область.

После облета на вертолете пострадавших от лесных пожаров территорий Карталинского и Нагайбакского районов президент выслушивает доклады губернатора Челябинской области Алексея Текслера, главы МЧС Евгения Зиничева.

Глава региона доложил президенту страны о борьбе с июльскими пожарами, о помощи пострадавшим и строительстве домов в поврежденных огнем поселках. Кроме того, губернатор сообщил:

— Уже дважды после чрезвычайной ситуации был в поселках; сам контролирую ход работ.

Сообщил губернатор о лесовосстановлении на пострадавшей территории:

— Было повреждено 15 тыс. га лесных насаждений; из них 4,5 тыс. га, к сожалению, погибли. Ведем лесопатологическое обследование. Готовим материал для уборки погибших лесных насаждений и посадке новых лесных культур.

Проведен дополнительный анализ защищенности территорий. Для противопожарного прикрытия населенных пунктов решено разместить два пожарных подразделения в периметре Джабык-Карагайского бора. Для противопожарной службы области купят 16 пожарных цистерн.

Проанализировали, как сообщил Текслер, и на другие проблемы территории. В Джабыке появится ФОК — его построят за счет регионального бюджета.

Еще одна тема: дорога до Джабыка протяженностью в 19 км сейчас щебеночная. Губернатор озвучил инициативу построить ее в капитальном варианте, из асфальтобетона и попросил у президента поддержки.

Владимир Путин на совещании обратился к главам всех территорий с просьбой, чтобы вопросы спорного характера во время подобных ЧС решались в пользу людей.

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