Путин на совещании в Магнитогорске: «Во главе угла должно стоять обеспечение интересов людей»

В Магнитогорске президент России провел совещание по борьбе с лесными пожарами. Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 6 августа, президент РФ Владимир Путин провел в Магнитогорске совещание по борьбе со стихийными бедствиями и преодолении их последствий. В совещании приняли участие полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава МЧС России Владимир Якушев. Онлайн работали главы регионов, пострадавших от стихии, и члены кабмина.

Перед совещанием президент страны с борта вертолета осмотрел пострадавшие от огня территории на юге Челябинской области. В поездке главу государство сопровождал губернатор. Фото: gubernator74.ru

Перед совещанием президент осмотрел с борта вертолета пострадавшие территории.

Губернатор Алексей Текслер выступил с докладом, в котором сообщил о борьбе с пожарами и помощи пострадавшим. В том числе, о строительстве домов в Джабыке и Запасном. В Джабыке появится ФОК. До поселка планируется проложить асфальтобетонную дорогу.

— Как известно, Россия — самая большая в мире страна по территории. У нас где-то пожары, а где-то — паводки и подтопления. Мы сегодня обсудили вопросы по тем регионам, которые требуют особого нашего внимания. И поэтому перечень поручений будет состоять из двух частей. Первое — это оперативное реагирование, административное и финансовое, на текущие события. Вторая часть поручения будет заключаться в необходимости решения более долгосрочных стратегических задач для борьбы с теми проблемами, которые мы сегодня обсуждаем, — сказал президент.

Главное, подчеркнул Владимир Путин: во главе угла должно стоять обеспечение интересов людей. На все вопросы нужно смотреть с этой точки зрения.

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