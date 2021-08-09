Главу челябинского ПФР оставили под стражей

Виктор Чернобровин останется в СИЗО Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию, поданную руководителем регионального отделения Пенсионного фонда Виктором Чернобровиным.

Ранее Тракторозаводский районный суд поместил чиновника в СИЗО. Адвокат Виктора Чернобровина просил перевести своего подзащитного под домашний арест либо отпустить под залог. В качестве финансовой гарантии он предлагал 7,5 млн рублей.

Руководитель ПФР жаловался на проблемы со здоровьем и плохое самочувствие. Его адвокат настаивал на том, что Виктор Чернобровин не будет скрываться от следствия, если выйдет из заключения.

Но областной суд оставил решение предыдущей инстанции без изменений. Виктор Чернобровин до 22 сентября будет оставаться под стражей.

Напомним, руководителя ПФР обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 26 млн рублей от представителя охранной компании. За деньги чиновник обещал посодействовать в заключении контракта на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда.

По делу о взятках также задержали замглавы областного отделения ПФР Александра Орехова и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева.

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