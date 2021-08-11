Дым от якутских пожаров должен развеяться в Челябинске к концу недели

Челябинцам еще минимум день придется ждать улучшения погоды Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Смог и дошедший до Челябинска дым от природных пожаров в Якутии должны развеяться в пятницу, 13 августа. Об этом, опираясь на метеопрогноз, сообщили в региональном министерстве экологии.

В конце недели не ожидают прохождения над Челябинском новых воздушных масс, несущих дым от пожаров.

Очищению воздуха должны поспособствовать потепление, снижение уровня влажности и устойчивый северный и северо-восточный ветер. Правда последний может вызвать и обратный эффект.

— Следует учитывать возможность ветрового переноса загрязнителей от источников выбросов, которые расположены на территории Челябинского городского округа, при северо-восточном направлении ветра — в сторону территорий Курчатовского и Ленинского районов, — рассказал замминистра экологии Виталий Безруков.

В минэкологии рекомендовали предприятиям до конца недели не повышать объем выбросов, чтобы загрязняющие вещества наверняка успели рассеяться.

Напомним, густой туман окутал Челябинск в понедельник утром. Устойчивость и неприятный запах дымки объяснили тем, что до города дошел дым от катастрофических пожаров в Якутии, где сгорели миллионы гектаров леса.

Климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что сложившиеся в Челябинске условия корректно называть мглой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru