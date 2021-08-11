Путин наградил призера Олимпиады из Челябинска Татьяну Минину медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени»

Татьяна Минина - серебряный призер Олимпиады-2020. Фото ОКР.

Глава государства Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград российским спортсменам, которые завоевали медали на летних Олимпийских играх в Японии. Среди награжденных серебряный призер Игр Татьяна Минина. 24-летняя воспитанница челябинской спортшколы «Коре» до успеха на Олимпиаде-2020 дважды становилась чемпионкой Европы и призером чемпионатов мира. После возвращения из Токио Татьяна Минина поделилась своими впечатлениями. Кстати, до этого в копилке челябинских тхэквондистов уже была одна Олимпийская награда — «бронза» Анастасии Барышниковой (Лондон, 2012).

Кстати, в числе награжденных еще два воспитанника челябинских спортшкол — Кирилл Писклов (баскетбол 3х3) и Виктор Полетаев (волейбол). На Олимпиаде-2020 они представляли другие регионы и также завоевали серебряные медали. Татьяне Мининой, Кириллу Писклову и Виктору Полетаеву вручат медали Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

За «серебро» Олимпийских игр атлеты от федерального Минспорта также получат по 2,5 млн. рублей. Премии ждут призеров и от организаций, которые они представляют и местных властей.

Кстати, все четверо российских представителей тхэквондо завоевали награды на турнире в Токио: «бронза» у Михаила Артамонова в категории до 58 кг, «серебро» Татьяны Мининой (до 57 кг), «золото» — у Максима Храмцова (до 80 кг) и Владислава Ларина (свыше 80 кг).

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