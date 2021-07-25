Татьяна Минина из Челябинска завоевала «серебро» Олимпиады-2020 на турнире по тхэквондо

Татьяна Минина завоевала "серебро" Олимпиады-2020 в тхэквондо.

По пути к финалу воспитанница спортшколы «Коре» Татьяна Минина провела три победных поединка. В финальном Татьяна Минина уступила Анастасии Золотич из США со счетом 17:25.

Татьяна Минина стала первой южноуральской спортсменкой, которая завоевала серебряную медаль Олимпийских игр. До этого, в 2012 году «бронза» была на счету еще одной челябинки Анастасии Барышниковой.

— Конечно, хотелось завоевать «золото», но «серебро» Олимпиады — это, несомненно, большой успех и российского и южноуральского тхэквондо, — прокомментировал результат директор СДЮСШОР «Коре» Максим Карпов.

Расписание выступлений спортсменов из Челябинска на Олимпиаде в Токио 2021: когда болеть за наших (подробно).

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио — 2020 вы можете найти на портале «КП — Спорт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru