Ждали больше 10 лет: в Копейске готовится к открытию ФОК

ФОК в Копейске строится по решению губернатора. Фото: t.me/kr_gazeta

В пятницу, 13 августа, губернатор Алексей Текслер работает в Копейске. В программе поездки — объекты благоустройства и инфраструктуры, очень нужные горожанам.

Одним из главных ожиданий для копейчан стал ФОК по ул. Борьбы. Больше десяти лет недострой маячил в центре города. Решение по возведению спортивного объекта Алексей Текслер принял в 2019 году, когда прибыл в Копейск с рабочим визитом.

Строительство ведется с прошлого года. Цена вопроса — 132 млн руб. Деньги поступили по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

В IV квартале нынешнего года ФОК будет готов. Он рассчитан на тренировки и спортивные состязания регионального уровня. Копейчан, детей и взрослых, пригласят на занятия мини-футболом, волейболом, есть баскетбольные корзины; тренажерный зал. Плюс, вспомогательные помещения — раздевалки, тренерские, судейские комнаты.

Завершены строительные работы: скоро в помещениях начнется отделка.

— ФОК давно нужен городу, и сейчас мы видим, что работы идут в срок, — заметил губернатор.

Кстати, еще один важный для города объект — парк Победы. Заложенный более полувека назад, десятилетиями он был любимым местом отдыха. Постепенно общественное пространство пришло в упадок, и по решению губернатора его восстановят. Проект первого этапа реконструкции готов. Он оценивается в 135 млн рублей. По распоряжению губернатора из областного бюджета выделено 90% требуемой суммы. Первым делом в парке восстановят инженерную инфраструктуру — коммуникации, освещение.

Строится сквер на ул. Калинина, его тоже осмотрел губернатор. В этом году, к слову, в Копейске появится четыре сквера.

Общестроительные работы завершаются. Скоро в помещениях проявятся штукатуры и электрики. Фото: t.me/kr_gazeta

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