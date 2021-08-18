Развитие как приоритет: Текслер провел встречу с новым генеральным директором челябинского аэропорта

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что развитие аэропорта - одно из условий для развития региона. Фото: gubernator74.ru

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с новым генеральным директором челябинского аэропорта Виталием Кашиным.

Как сообщает пресс-служба главы региона, руководителя представили генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков и управляющий директор АО «Международный аэропорт «Пермь» Султан Джармуханов.

Темой беседы стали вопросы развития воздушной гавани, открытие новых рейсов и рост пассажиропотока.

— Для нас аэропорт — стратегический объект, не только важнейшая часть нашей транспортной инфраструктуры, но и часть стратегического развития региона. Успех в этом напрямую связан с доступностью, наращиванием пассажиропотока, повышением интереса к региону, к его возможностям, в том числе туристическим. И мы помогаем. Речь идет о карте и сетке маршрутов, о субсидировании, в том числе внутрирегиональных маршрутов. В прошлом году решали задачу по реновации международного терминала. Сейчас ставим перед собой задачу увеличить пассажиропоток до трех миллионов, — сказал губернатор.

Глава области подчеркнул, что рассчитывает на активную позицию руководства аэропорта: нужно искать новые возможности расширения пассажиропотока, увеличения внимания к Челябинской области. Впереди новая кампания по определению субсидируемых маршрутов, а также других стратегических задач.

Сегодня регион субсидирует полеты по 13 межрегиональным маршрутам. Большим событием стало окончание реконструкции аэропорта и ввод в эксплуатацию нового терминала внутренних воздушных линий. Реконструирована взлетно-посадочной полоса. После капитального ремонта открыт терминал международных воздушных линий. До 2,5 млн пассажиров в год выросла пропускная способность аэропорта.

Генеральным директором международного аэропорта "Челябинск" назначен Виталий Кашин. Фото: gubernator74.ru

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru