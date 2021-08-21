В Челябинской области ввели ограничения на посещение нацпарка «Таганай»

Передвижение на территории нацпарка разрешено только по специально маркированным тропам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области при посещении национального парка «Таганай» будут действовать определенные ограничения. Причиной стала аномальная жара, из-за которой поднимается риск возникновения лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Для туристов, которые захотели посетить «Таганай», вводятся следующие ограничения:

— Передвижение на территории нацпарка разрешено только по специально маркированным тропам.

— Нельзя пользоваться открытым огнем (костры, горелки, примусы), а также курить вне территории приютов и кордонов.

— Остановки на ночлег разрешаются только в приютах и кордонах.

Из-за жары также введен запрет на посещение природных парков «Иремель» и «Зилим». Они находятся на территории Башкортостана у границы с Челябинской областью.

Кроме того, ограничения для отдыхающих действуют на озере Тургояк и в лесах недалеко от города Миасс.

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