Есть идея: гипермаркету ИКЕА предложили открыться в ТРК Челябинска

ИКЕА всегда размещается в МЕГЕ. Неужели сделают исключение? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Челябинской области готовы предложить один из ТРК города под гипермаркет ИКЕА. Как сообщили в Министерстве экономического развития Челябинской области, компания продолжает рассматривать свое присутствие на рынке Челябинской области, несмотря на то, что в связи строительство МЕГИ не планируется.

— Челябинская область интересна ИКЕА, так как наш регион довольно крупный и в нем проживает большое количество потребителей продукции компании, которые уже давно хотели бы видеть предприятие в непосредственной близости от места своего проживания, — рассказал КП-Челябинск заместителя губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

По его словам, переговоры с компанией продолжаются, предлагаются различные варианты.

— Один из них — размещение на площадках действующих торговых центров, — сообщил Егор Ковальчук.

О каких ТРК идет речь, власти не сообщают.

Как писала ранее «Комсомолка», отказ от строительства МЕГИ в Челябинске ИКЕА связала с новой стратегией развития.

— Мы продолжим реализовывать концепцию пространств для встреч, фокусируясь на местах в центральных частях города и применяя цифровые технологии многоканального мира, чтобы быть ближе к покупателям, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе ИКЕА в России.

В компании также заявили, что в ближайшие месяцы они планируют открыть около 10 точек продаж нового формата ИКЕА в России, в том числе в тех, где бренд еще не представлен. Это будут небольшие магазины площадью от 30 до 75 кв. м.

Также власти заявили, что ведут переговоры с другими крупными компаниями.

— Мы активно налаживаем взаимодействие с другими крупными сетевыми компаниями, которые рассматривают строительство логистических распределительных центров на территории Челябинской области. Сотрудничество с тремя такими инвесторами находится на стадии выбора земельного участка и выхода на подписание инвестиционного соглашения, — рассказал Егор Ковальчук.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минувшей зимой в Челябинской области прогремел скандал со строительством логистического центра Wildberries. На этой неделе компания подписала соглашение с властями Свердловской области. Инвестиции оценивают в 8 млрд рублей. Новость вызвала бурное обсуждение среди челябинцев. Горожане ревностно сетуют: снова упустили крупный проект и снова уступили Екатеринбургу. Однако официального заявление о том, что в Челябинской области не будет логистического центра, не было. Вот как прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Егор Ковальчук.

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