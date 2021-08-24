Опять уступили соседям? После скандала в Челябинской области Wildberries остановил выбор на Екатеринбурге

Интернет-магазины пользуются большой популярностью у жителей Челябинской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинцы бурно обсуждают новость о строительстве логистического центра Wildberries в соседней Свердловской области и ревностно сетуют: снова упустили крупный проект и снова уступили Екатеринбургу.

Напомним, изначально его планировали построить в Миассе, но жители пожаловались Путину, и прокуратура начала проверку законности строительства. Местные жители переживали, что фуры разобьют дороги и создадут транспортный коллапс. Потом компании предложили площадку возле Атляна.

А между тем, в правительстве Челябинской области заявили, что продолжают переговоры с компанией Wildberries.

— Wildberries прорабатывает возможное сотрудничество с разными регионами в рамках реализации собственного плана развития, — прокомментировал КП-Челябинск заместитель губернатора Егор Ковальчук. — Изначально с компанией прорабатывался вопрос расположения логистического комплекса в Миассе, так как предприятие было заинтересовано в получении налоговых преференций, положенных резидентам ТОСЭР. Постепенно на первый план вышли логистические и транспортные преимущества. Поэтому сейчас инвестор рассматривает и другие предложения: как ТОСЭР, так и непреференциальные территории. Информация о ряде подходящих площадок, предложенных нами, сейчас на рассмотрении инвестора. Уверен, вся эта работа также подойдет к логическому завершению, и в нашем регионе локализуется такой крупный инвестор.

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Что дает регионам строительство подобных объектов, кроме того, что посылки людям будут приходить быстрее? Вот как оценил губернатор Свердловской области.

— Это даст новые возможности для наших предпринимателей. И, конечно, особое значение при реализации проекта имеют для нас планы компании по созданию еще пяти тысяч рабочих мест для уральцев, — цитируют Евгения Куйвашева наши коллеги КП-Екатеринбург.

Планируется, что первую очередь логистического центра в Свердловской области площадью в 100 тыс. кв. м. возведут к 2022-2023 годам. Инвестиции Wildberries в строительство оцениваются в 8 млрд рублей.

А вот как оценивали перспективы власти Челябинской области.

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