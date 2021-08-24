ИКЕЯ отказалась от строительства гипермаркета в Челябинске

За модной акулой или новым столиком по-прежнему придется ездить в соседний Екатеринбург. Фото: КП-Екатеринбург

Появление гипермаркета ИКЕЯ в Челябинске ждут еще с «нулевых», даже называли место и даты открытия. Сначала 2020 год, затем говорили про 2023 год, но якобы уже в новом формате. Этой весной региональные власти снова сказали, что ведут переговоры. Мы решили узнать, на какой стадии находятся переговоры и сам проект.

— В соответствии с новой стратегией компания приняла решение отказаться от планов по строительству МЕГИ в Челябинске. Мы продолжим реализовывать концепцию пространств для встреч, фокусируясь на местах в центральных частях города и применяя цифровые технологии многоканального мира, чтобы быть ближе к покупателям, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе ИКЕА в России.

Покупателям нравятся красивые экспозиции в ИКЕЯ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В компании также заявили, что в ближайшие месяцы они планируют открыть около 10 точек продаж нового формата ИКЕА в России, в том числе в тех, где бренд еще не представлен. Речь идет о небольших магазинах площадью от 30 до 75 кв. м. Там сотрудники помогут покупателям сориентироваться в ассортименте и оформить заказ, а забрать его можно в пунктах выдачи, расположенных рядом. Появится ли такой магазин в Челябинске?

— На данный момент мы не можем назвать список конкретных городов, где будут представлены магазины нового формата, так как только начинаем переговоры с арендодателями, — говорится в ответе пресс-службы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минувшей зимой в Челябинской области прогремел скандал со строительством логистического центра Wildberries. Изначально его планировали построить в Миассе, но жители пожаловались Путину, и прокуратура начала проверку законности строительства. Местные жители переживали, что фуры разобьют дороги и создадут транспортный коллапс. Потом компании предложили площадку возле Атляна.

И вот накануне компания подписала соглашение с властями Свердловской области. Инвестиции оценивают в 8 млрд рублей. Новость вызвала бурное обсуждение среди челябинцев. Горожане ревностно сетуют: снова упустили крупный проект и снова уступили Екатеринбургу. Однако официального заявление о том, что в Челябинской области не будет логистического центра, не было. Вот как прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Егор Ковальчук.

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