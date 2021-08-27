Граффитисты увековечили фотофиниш легендарного марафонца из Челябинска

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске увековечили легендарного марафонца Леонида Мосеева. Его фотофиниш увековечили на фасаде школы олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике (Худякова, 16а), которая названа в честь него.

— Идею воплощают молодые художники, а последние штрихи нанесли юные воспитанники школы и сам Леонид Николаевич, — сообщили в администрации Челябинска.

Мосеев — легенда легкой атлетики. Он единственный из наших соотечественников, кто становился чемпионом Европы в марафонском беге. Мосеев 15 раз был победителем и призером чемпионатов СССР, трижды выигрывал традиционные матчи СССР — США. На Олимпиаде 1976 года в Монреале он стал седьмым. Через четыре года в Москве считался одним из фаворитов марафонской гонки. Но прибежал на марафоне пятым.

Родился в деревне Метлино, что недалеко от Озерска. В семье было семеро детей. Косить, пилить, рубить, таскать — вот весь спорт практически до 7-8 класса, вспоминает он. Это потом уже были громкие победы на мировой арене, признание. А в памяти всегда родной совхоз, большая семья. К спорту как раз подтолкнула сестра-близняшка Галина. О том, как Леонид Мосеев живет сейчас, читайте по ссылке.

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