В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли 22 человека

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. За прошедшие сутки число заразившихся пополнили 377 человек. С начала пандемии на Южном Урале подтверждено 85 325 случаев.

Выписано 278 человек. Всего 73 847 пациентов победили вирус.

Не удалось спасти еще 22 человек. А с начала пандемии — 3 942 смертельных случая. Напомним, с недавнего времени минздрав начал считать статистику умерших по-новому. Вот, что изменилось.

В эти выходные в Челябинске и крупных городах области пройдет вакцинация от коронавируса. Список адресов и расписание работы мобильных пунктов, — по ссылке.

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