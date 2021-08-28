Низкопольные, с электроникой: для Миасса купили современные троллейбусы

Губернатор прокатился в новом троллейбуса. Фото: t.me/miasskiyru

Во время сегодняшнего визита в Миасс глава региона Алексей Текслер осмотрел новые низкопольные троллейбусы. В прошлом году для города закупили 2 машины, адаптированные для пассажиров на колясках: на площадке средней двери есть аппарель. Салон вмещает 107 человек.

В сентябре в город поступит четыре новых низкопольных машины. В двух салонах будет Wi-Fi-роутеро, система подсчета пассажиропотока. Для пассажиров с ограниченными возможностями есть радиоинформатором.

Кроме того, в августе 2021 год, парк пополнился на 10 единиц: троллейбусы Миассу, низкопольные, адаптированные под пассажиров на колясках, безвозмездно передала Москва.

Глава региона прокатился в новом троллейбусе. Напомним, по решению Алексея Текслера в области началась транспортная реформа: новый подвижной состав приобретается для Челябинска, Магнитогорска, Миасса и других городов области.

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