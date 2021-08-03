Текслер заявил о покупке новых троллейбусов для Челябинска

Губернатор анонсировал полное обновление троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. Фото: Андрей АБРАМОВ

Во вторник, 3 августа, губернатор Челябинской области провел совещание по работе над программой дорожного строительства-2021 в регионе. Отдельно Алексей Текслер коснулся важной темы обновления парка общественного транспорта.

Тема, как подчеркнул он, чувствительная и для многих городов острая. Где-то состояние общественного транспорта отстает на десятилетия. В крупных муниципалитетах региона началась транспортная реформа.

— Начинаем массированно обновлять подвижной состав с упором на экологичность транспорта. Для Челябинска в этом году будет приобретено 30 трамвайных вагонов и 150 автобусов на газомоторном топливе по нацпроекту «Чистый воздух». Также со следующего года начинаем полностью обновлять троллейбусную инфраструктуру, — сказал губернатор.

Напомним, первые трамвайные вагоны уже прибыли в Челябинск.

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