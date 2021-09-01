Стало известно, из-за чего в Челябинске сошел с рельсов новый трамвай

Фото: миндортранс Челябинской области

Специалисты выяснили причину аварии, которая произошла сегодня на перекрестке проспекта Победы и Свердловского проспекта в Челябинске. С рельсов сошел лишь недавно выпущенный на маршрут новый трамвай. Вагон не только оказался за пределами путей, но и зацепил старый трамвай, двигавшийся во встречном направлении.

— Причиной схода стало наличие постороннего металлического предмета в желобе трамвайного рельса, — сообщили после обследования места происшествия в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Там также рассказали, что новый трамвай не получил значительных повреждений. Силовые элементы остались целы, стекла не треснули, осталась только царапина в краске с левой стороны кузова. Этот дефект уберут в ближайшие два дня.

Ранее в миндортрансе отмечали, что трамвайная инфраструктура в Челябинске сильно изношена.

Напомним, момент аварии с трамваем попал на видео.

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